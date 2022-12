I PTN salutano il 2022 con una Good News

In questo 2022, infatti, il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti è tornato in qualità di ospite al Festival di Sanremo, ha aperto RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano, ha tenuto un tour in tutta Italia in estate (con Radio Italia solomusicaitaliana nelle vesti di radio ufficiale), ha pubblicato un nuovo progetto, è stato ospite di RADIO ITALIA LIVE, ha trionfato nelle graduatorie per vendite e presenze in radio con i suoi singoli e ha annunciato la prima tournée negli stadi (che si svolgerà la prossima estate).