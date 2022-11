I PTN annunciano il nuovo album Fake News. “Ovunque dal 2 dicembre”

La comunicazione del nuovo progetto arriva nel giorno in cui il singolo Ricordi è risultato il più trasmesso in radio per la terza settimana consecutiva (secondo le rilevazioni di EarOne) e, a qualche settimana, dai sold out dei due concerti allo Stadio San Siro di Milano (11 luglio 2023) e all’Olimpico di Roma (23 luglio 2023).