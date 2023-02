I Pooh: dopo Sanremo, siamo pronti per San Siro

Dodi Battaglia: Stiamo vivendo un momento magico per una serie di coincidenze. Ci siamo ritrovati e coesi, perché da un po’ di anni i Pooh esistevano nel cuore di tutti, ma ciascuno di noi faceva la propria vita. In occasione di questo avvenimento dedicato a Valerio Negrini, autore delle nostre migliori canzoni, abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare questa serata insieme. Anche accettare l’invito di Amadeus, che ci voleva a Sanremo da tanti anni, è stato per questo. È anche nata l’idea di fare San Siro il 6 di luglio. Qualcuno ci ha chiesto : “perché?” Perché le cose belle fanno del bene: ieri è stato travolgente sotto il profilo emozionale e abbiamo intenzione di fare un concerto come non abbiamo mai fatto nella nostra lunga carriera. Questa volta prima di tirarci giù dal palco ce ne vorrà.