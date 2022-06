I Pinguini Tattici Nucleari tra prove del tour, sold out in vista e nuovo album

In Piazza Duomo a Milano, giocando un po’ con le città che hanno ispirato i nuovi pezzi, i Pinguini Tattici Nucleari ci hanno anticipato che l’album sarà “elegante e misterioso” come Parigi, decisamente “frenetico” come Milano, un po’ “british” come Londra e, da certi punti di vista, “estivo” come una vacanza in Croazia.