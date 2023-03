I Pinguini Tattici Nucleari offrono a tutti la loro "Coca zero"

I Pinguini Tattici Nucleari, nelle storie di Instagram, hanno risposto ad alcune domande da parte dei fan: hanno così spiegato che la prima idea di "Coca zero" è nata per gioco due anni fa, ma che solo recentemente ha trovato la sua forma definitiva. Inoltre, "Coca zero" non è una canzone d'amore, bensì a tema sociale, ispirata in parte da "Bollicine" di Vasco Rossi. Riccardo Zanotti ha poi postato un breve video in un cui suona la chitarra usando una bottiglietta vuota della celebre bibita gassata.