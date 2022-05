I Pinguini Tattici Nucleari danno il via a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2022

Ad aprire le danze, accolti da un boato che non sentivamo da troppo tempo, sono i Pinguini tattici Nucleari. Riccardo Zanotti non nasconde l’emozione: “Nel 2020, il nostro concerto è stato il primo ad essere cancellato. Adesso siamo qui per ripartire”. Le note di “Scrivile scemo", con il magnifico accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, segnano l’inizio di un concerto che andrà avanti per 4 ore, ma il pubblico fa già capire che difficilmente ne avrà presto abbastanza.