I Pinguini, originari propri di Bergamo, hanno approfittato della piccolissima pausa tra una data e l’altra del loro tour nei palazzetti, per guardare insieme la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. La partita, conclusa con il successo dei nerazzurri per 3 a 0, ha mandato in estasi soprattutto il chitarrista Nicola Buttafuoco: dopo le esultanze e gli abbracci di rito, la band ha anche fatto un brindisi a questo successo, accompagnando la scena al suo brano di qualche anno fa intitolato proprio “Bergamo”.