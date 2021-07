I Negramaro ritirano il Premio Amnesty International per “Dalle mie parti”

I Negramaro hanno ritirato a Rosolina Mare (Rovigo) il Premio Amnesty International Italia per “Dalle mie parti”, all'interno del Festival “Voci per la Libertà” che unisce musica e diritti umani. “Dalle mie parti” è una delle tracce dell'album del 2020 “Contatto” ed è stata scelta come miglior canzone sui diritti umani: il brano affronta il tema dei migranti e delle morti in mare.