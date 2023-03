I Negramaro ripubblicano il loro primo album per i 20 anni di carriera

La ripubblicazione del disco in vinile è soltanto una delle tante iniziative dei festeggiamenti per i 20 anni dei Negramaro, che hanno preso il via a RADIO ITALIA LIVE e che proseguiranno per tutto il 2023 con l’hashtag #N20. Fra queste iniziative, c’è anche un nuovo tour, che vedrà il gruppo impegnato a partire dal 13 giugno: al momento ci sono in calendario nove date fra Roma, Siracusa e Verona. I biglietti sono già disponibili.