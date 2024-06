I Negramaro emozionano Milano: a San Siro, anche Elisa e Tananai. VIDEO

“Fino all’imbrunire”, “Per uno come me”, “Amore che torni”, solo per citarne alcune, conducono a una dedica speciale: “L’immenso” è “per tutte le persone che non ci sono più, non solo i cari, ma anche i bambini e la gente innocente che sta morendo in guerra”. Nella festa dei Negramaro, però, c’è anche tanto da ballare, con un finale ricco di energia che, dopo un classico come “Meraviglioso”, fa esplodere San Siro grazie a “Mentre tutto scorre” e “Parlami d’amore”, due successi simbolo della prima parte di carriera della band.