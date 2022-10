I Negramaro cantano Pino Daniele a Napoli: guarda l’omaggio di Sangiorgi

Tra una data e l’altra a Napoli, poi, Giuliano ha condiviso un emozionante video dalla sua camera d’albergo, la stessa in cui Pino Daniele e Massimo Troisi scrissero proprio “Quando”: “Cantarla è stato come connettermi con chi manca tanto: Pino e Massimo, due giganti dell’universo”, ha commentato il leader dei Negramaro, che ha soggiornato in quella stanza con la moglie Ilaria e la figlia Stella, che lo seguono in tour. Da lì, a pochi passi dal mare, ha voluto riproporre lo storico pezzo in una versione più intima, chitarra alla mano.