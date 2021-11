Grazie ai voti dei fan sparsi per il mondo, i Måneskin hanno superato gruppi di fama internazionale come i Coldplay, i Foo Fighters, e gli Imagine Dragons, diventando anche la prima band italiana ad essere nominata e a vincere in una categoria internazionale agli EMA. Il gruppo è anche stato il primo rappresentante del nostro Paese a essere invitato per suonare dal vivo alla manifestazione.