Intanto Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti ieri sera all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, festival organizzato dal network radiofonico americano: sul palco del Forum di Los Angeles, si sono alternati con i Coldplay, Imagine Dragons e Kings of Leon. I Maneskin hanno suonato cinque brani: “Zitti e buoni”, “Mammamia”, la cover di “Beggin”, “For your love” e “I wanna be your slave”.