I figli, i genitori, l’Inter e la musica: Biagio Antonacci racconta i suoi “inizi”

Ma l’inizio più importante, per l’artista, è forse quello che riguarda il suo amore per la musica. Era giovanissimo ed era ancora balbuziente: “Se cantavo, però, non balbettavo. Allora mi sono detto: nella vita devo cantare, altrimenti è un disastro!”. Da quel momento, Biagio per fortuna non ha più smesso: “L’Inizio”, l’ultimo disco anticipato dal singolo “A cena con gli dei”, è solo l’ultima dimostrazione di una scelta vincente.