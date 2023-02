(Cugini) “Ci abbiamo provato solo nel ’98. Avevamo musicato una lettera di Papa Wojtyla, ma non hanno accettato. Avevamo intuito che avremmo partecipato a questo Sanremo dopo l’Arena di Verona di questa estate. Avevamo visto Amadeus e lui ci aveva detto: ‘Ci vediamo presto’. Probabilmente, in quella occasione, Amadeus aveva visto come ci aveva accolto il pubblico. Anima mia ha ricevuto tantissime coverizzazioni. Questa melodia è stata cantata in diversi modi e ha fatto il giro del mondo”.