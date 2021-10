I consigli della “zia” Annalisa: ecco cosa non deve mai mancare in tour

Nel 2021, oltre al Festival di Sanremo e un tour estivo, Annalisa è stata protagonista anche di un particolare evento: ha cantato l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia 20/21, partita che ha visto Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. “Per me è stata un'emozione fortissima, pazzesca. Ero veramente tesa, quasi come a Sanremo”, ha ricordato l'artista, che per l'occasione aveva intonato il Canto degli Italiani in mezzo al campo, tra giocatori e arbitri. “In realtà, i calciatori che cantavano non li ho proprio sentiti. Ero totalmente chiusa nel mio mondo e cercavo di prendere la nota giusta, perché nel frattempo è successo di tutto”, ha aggiunto. “Lì è facile sbagliare, invece è andato tutto bene, è stato una figata totale e mi sono davvero molto divertita”. Nella video-intervista qui sotto, potete rivedere alcune immagini di quella serata.