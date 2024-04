I Coma_Cose tornano con il nuovo singolo Malavita

I Coma_Cose hanno pubblicato Malavita a quasi un anno da Agosto morsica. Su loro stessa ammissione, si sono presi del tempo per loro. Hanno passato lo scorso inverno ad "aggiustare casa" e a fare "molta musica" che non li convinceva pienamente. "Ma le parole non volavano, mai", hanno infatti confessato in un post su Instagram. "Abbiamo capito semplicemente che non avevamo nulla di nuovo 'di nostro' che non avessimo già detto", hanno aggiunto. L'illuminazione è poi arrivata, così come la voglia di raccontare storie di altri. Ora hanno iniziato un "nuovo viaggio" che sperano li faccia ritrovare insieme ai fan a cantare a squarciagola... Malavita.