I Boomdabash trasformano ogni concerto in una grande festa!

La seconda canzone di Boomdabash della serata è il più recente “L’unica cosa che vuoi”, che i due dedicano a “tutte le donne del sud Italia qui presenti”. Si tratta del terzo estratto dal sesto album in studio “Venduti”, in uscita il 14 luglio. L’album, oltre a contenere le ultime hit e alcuni brani degli esordi, arriverà mentre il gruppo sarà nel pieno del tour “The Party Specialist”.