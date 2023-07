I Boomdabash sono "carichi per questa estate appena iniziata!"

Biggie Bash e Payà, due quarti dei Boomdabash, hanno portato il loro entusiasmo ai microfoni di Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi sullo Sky Truck. Dopo RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO al Foro Italico, il gruppo proseguirà il tour "The Party Specialist", che continuerà per luglio e agosto. I Boomdabash hanno scelto questo periodo ricco di impegni per pubblicare il nuovo album "Venduti".