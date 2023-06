I Boomdabash ballano una “Lambada” con Paola & Chiara, prima del nuovo disco

“Lambada”, il pezzo che segna per la prima volta l’unione tra i Boomdabash e Paola & Chiara, esce tra pochi giorni, venerdì 16 giugno. Il freschissimo brano, pensato per la stagione più calda, viene presentato come un viaggio nelle estati degli anni ‘90, tra festival, glitter colorati e vecchi squilli al cellulare. Il singolo è pronto così a conquistare le spiagge e i litorali attraverso un coinvolgente ritmo che mescola reggaeton, dance-pop, musica giamaicana e non solo.