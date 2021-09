I 6 Vorrei di Laura Pausini, dal nuovo film al tour

Laura Pausini guarda il calendario e vede scritto “Settembre”, ma per lei è come se fosse l’inizio di un nuovo anno. “Ci sono tante cose che vorrei da questo momento in poi perché sono più pronta di ieri e di un anno fa ad affrontarle”, ha confessato la cantante su Instagram, spiegando punto per punto i progetti che sono nati o che stanno per nascere.