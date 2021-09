I 55 anni di Jovanotti: la vendemmia, gli auguri della moglie e degli amici

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha da poco ricordato i 2 anni trascorsi dal tour Jova Beach Party, con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, ed è appena riapparso sul palco per partecipare al tributo a Franco Battiato all'Arena di Verona: in questo periodo sta preparando i prossimi progetti, pensando già all'estate 2022.