Holden: il singolo Randagi su Radio Italia e i concerti in autunno

Durante Amici 23, Holden ha presentato un paio di inediti: fra questi c’è appunto Randagi. Questo singolo, incalzante e dal bit energico, è contenuto in Joseph, l’EP che uscirà venerdì 24 maggio. L'artista lo ha scritto e prodotto interamente. Oltre Randagi, la tracklist prevede pure Solo stanotte, presentata anch’essa in tv; Dimmi che non è un addio, già certificata Disco d’Oro; Nuvola, scritta a quattro mani con Angelina Mango e co-prodotta con Zef; il feat. con Gaia, Non siamo più noi due; e Ossidiana.