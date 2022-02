Highsnob e Hu, dai messaggi su Instagram a Sanremo: “Ci bilanciamo”

Visto che canterete di amore, lo farete anche nella serata cover. Che cosa portate? Highsnob: “Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, una delle più belle canzoni, un orgoglio per tutti gli italiani. Abbiamo tanto rispetto per quel brano e per la figura che Tenco è stata a livello umano e musicale. Sarò un omaggio che lo vuole rispettare in toto”. Hu: “Vedo la serata cover come un'occasione per uscire da zona di comfort e mostrare un altro lato di te. È bello provare qualcosa di nuovo e diverso e che che dia spazio di creatività a chi c'è lì, anche all'orchestra per esempio”