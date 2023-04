Hermes vince il contest promosso da Radio Italia e Anas

Hermes è arrivato in finale insieme a Bruna Angelico, in arte Bruna; Thomas Cangini Bertoli, in arte Yo; Gianluca Fedele, in arte Fedele; e Ludovica Massidda, in arte Luv!; in super finale, invece, con Bruna e Luv!. Alla fine, dopo un duro testa a testa con Bruna, Hermes ha avuto la meglio.