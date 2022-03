Grazie all’Eurovision Song Contest 2022, che vedrà Mahmood e Blanco cantare “Brividi” a Torino, e alla vittoria dei Måneskin nel 2021 cresce l’interesse per lo studio dell’italiano: lo dice il Report Linguistico di Preply. Se l’inglese è la lingua straniera più studiata al mondo, infatti, l’attrazione per lo Stivale aumenta anche in vista dell’evento musicale in programma a maggio, da cui è stata esclusa la Russia dopo l'inizio della Guerra in Ucraina.