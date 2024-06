Grandi live e nuova musica: tutto ciò che devi sapere è in Radio Italia Music Week

Dopo lo spettacolo di Piazza Duomo a Milano, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO si prepara ad arrivare per la prima volta a Napoli, in Piazza del Plebiscito, nell’ambito di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024. I nomi sono stellari e, tra questi, troviamo anche artisti che ci hanno appena regalato un singolo per l’estate: da Alessandra Amoroso, che non è sola, a Elodie, che ha fatto anche un altro grandissimo annuncio… Da poche ore, però, sono arrivati anche i nuovi brani di due coppie molto diverse tra loro: parliamo di Francesco Renga & Nek e di Fedez & Emis Killa.