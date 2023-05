Gli Articolo 31 tirano giù il Forum a Milano: sembra il 1996 ma è il 2023

Gli Articolo 31 in concerto a Milano sono uno spettacolo. Per la quarta volta, hanno “tirato giù” il Forum di Assago con 2 ore e mezza di show serrato, come le loro rime, in cui hanno ripercorso la loro storia attraverso le canzoni che hanno segnato un’epoca dentro e fuori la musica. In più, il live di giovedì 25 maggio è stato l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo “Disco Paradise”, il pezzo per l’estate degli Articolo 31 insieme a Fedez e Annalisa. Comunque, ecco 5 motivi per cui, se possibile, J-Ax e Dj Jad sono meglio del 1996 e i video più belli della serata.