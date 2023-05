Gli Articolo 31 danno il via a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Raggiunti sul palco da Luca e Paolo, definiti da J-Ax "Gli Articolo 31 della conduzione", i rapper raccontano di essere "Gli stessi idioti di sempre": a fare la differenze nell'unione ritrovata è l'età e la maturità che ne consegue. Ciò che prima creava dissapori, fa ora nascere un sorriso. In questa ottica, il duo è pronto per dedicarsi al tour estivo, al via il primo luglio. A precedere gli impegni della bella stagione, sono le ultime due date, sold out da tempo, al Mediolanum Forum nel capoluogo lombardo. Prima di salutare le migliaia di persone che gremiscono Piazza Duomo, gli Articolo 31 giocano con Luca e Paolo a concludere in rima alcune frasi e il risultato è tutto da ridere!