Gli Articolo 31: “Annalisa ci ha già invitato al Forum”. VIDEO-INTERVISTA

Infine, essendo periodo di esame di Stato, gli Articolo 31 non si sono sottratti al classico in bocca al lupo agli studenti impegnati con la Maturità. “Speriamo che non facciate come me che sono passato per il rotto della cuffia”, ha auspicato J-Ax che, a suo dire, è riuscito a diplomarsi solo perché i suoi insegnanti non volevano più vederlo.