Giusy Ferreri: “Miele” è un esperimento che ho fatto con Takagi & Ketra per Sanremo

“Il titolo dell’album è nato da quello che ho vissuto nelle serate live. Mi piace definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali. Ho lavorato a questo disco come quando creo la scaletta di un concerto, muovendomi per diversità e per varietà. C’è anche una traccia che ho dedicato a Federico Fellini, quindi è un altro riferimento cinematografico. Ci sono anche delle bellissime collaborazioni con artisti importanti, come Marco Masini e Giovanni Caccamo. Poi ci sono altri brani scritti da me, sarà un album vario con tante cose differenti, come piace a me”.