Giusy Ferreri: il video di “Causa effetto” tra il colibrì e il pipistrello

Giusy Ferreri ha spiegato in un post su Instagram perché ha scelto questi animali. In particolare, ha optato per il colibrì per le sue caratteristiche e per il suo significato simbolico. Ha scritto: “Il totem del Colibrì è simbolo anche grande capacità di superare le difficoltà e di prestare attenzione nell’evitare i pericoli. Rappresenta la felicità, nonostante le avversità della vita. Esso si basa sul potere dell’amore. Questo amore tutto nutre e sostiene e che rappresenta l’unica e vera comprensione per l’evoluzione umana”.