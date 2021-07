Giusy Ferreri, il ritorno in tour e la scaletta: “Tremo dall'emozione”

La tournée estiva “Giusy Ferreri Live 2021” vede il ritorno dal vivo della cantante con una serie di appuntamenti in tutta Italia. Prima del debutto di ieri sera al Castello Sforzesco di Vigevano, ha dichiarato: “Mentre scrivo la scaletta per la prima tappa mi tremano le mani dall'emozione. Adrenalina, entusiasmo fino a farmi scoppiare. Potete immaginare dopo un lungo periodo di astinenza da live. Finalmente staremo insieme per un paio di orette o poco più”.