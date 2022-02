Lanciando il video di “Miele”, Giusy Ferreri aveva chiesto ai suoi fan: in amore, è meglio lasciare o essere lasciati? Ecco la sua riflessione, maturata anche in base alle esperienze personali. “Io ho vissuto entrambe le situazioni parecchi anni fa. Non ti saprei dire qual è la cosa migliore. Penso che in entrambi i casi sia molto sofferente la scelta di un distacco. Per lasciare bisogna essere coraggiosi e veramente sicuri: potresti pentirtene e poi non ritrovare più la persona in futuro. Viceversa, una persona che è stata lasciata dovrà farsene una ragione e a un certo punto deciderà di aprire il suo cuore a qualche altra persona”.