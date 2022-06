Giusy Ferreri: “Causa effetto” è il suo nuovo singolo per l’estate

“Causa effetto” viene presentata come una potente rock ballad in grado di far emergere ed esaltare la voce graffiante che contraddistingue Giusy Ferreri. Firmata da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli, è pensata proprio per la stagione più calda: “Con le mie mani nude a toccare le onde in un giorno d’estate, continuo a sentirti come il canto di una balena nel mare”, recita infatti il testo della canzone. “Ma la notte mi vuoi e mi vuole per come mi immagini tu, io mi sento diversa, non ho una risposta, la causa e l’effetto sei tu”.