Giusy Ferreri a Radio Italia: “Magari, Miele verrà percepito in maniera differente”

(GF) "In effetti non mi aspettavo di essere in fondo alla classifica [decima su 12]. A me è sempre piaciuto rischiare. Miele è differente dai brani che ho presentato in passato. Posso capire che questa cosa abbia un po’ spiazzato. A me però piace ripropormi sempre in una veste nuova. Penso che Miele sia orecchiabile e originale. Dai, vediamo. Non è la tradizionale ballad. Chissà, magari, con una seconda esibizione verrà percepito in maniera differente. O magari è una questione di aspettative. Si aspettavano qualcosa di simile al passato”.