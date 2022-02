Giusy Ferreri a Radio Italia: “Beatrice ha un suo megafono”

(GF) “Marco Masini mi aveva già regalato una bellissima immagine in Girotondo. Ora mi ha regalato Il diritto di essere felice, che fa riferimento a questi ultimi due anni, strani. Lo stimo molto, così come Giovanni Caccamo. Era da tempo che io e Giovanni volevamo fare qualcosa insieme. Così, in questi anni, ci siamo scambiati molto materiale a distanza ed è nata Cuore sparso. È una canzone matura. La collaborazione con Diego Mancino è oramai consolidata. Abbiamo un grandissimo feeling. Ci ritroviamo come pensiero, come approccio. Ci frequentiamo spesso. Era presente anche nel mio album precedente, insieme a Dario Faini. Dalla collaborazione con Mancino sono nate 4 canzoni che sono molto importanti, per me. Sono tutte profonde”.