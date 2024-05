Giuliano Sangiorgi va a scuola dalla figlia Stella e canta per tutta la classe

L’ultima esperienza personale di Sangiorgi è documentata da una carrellata di foto che lui ha condiviso sui suoi canali social: “Ho preso la mia chitarra e sono andato a cantare per la classe dei ‘dinosauri’ di Stella, a sorpresa, per loro e per me”, ha scritto, raccontando il suo arrivo nell’aula della scuola materna frequentata finora dalla figlia. “Sono gli ultimi giorni di scuola per la sua classe con cui ha vissuto un sogno dal giorno zero fino ad oggi”, ha aggiunto, spiegando cosa lo ha mosso a prendere questa bella iniziativa. “Si cambia scuola, si cresce e io volevo farle un regalo, anzi… farmi un regalo”.