Giuliano Sangiorgi e i complimenti a Matteo Garrone per la nomination agli Oscar

I Negramaro, proprio in questi giorni, sono tornati a parlare del loro brano sanremese "Ricominciamo tutto", col quale calceranno il palco dell'Ariston a distanza di 19 anni dall'ultima partecipazione con "Mentre tutto scorre". Come spiegato dalla band, la canzone vuole essere un atto di speranza, un imperativo a lasciare da parte ogni pregiudizio nei confronti delle persone e di se stessi. Per i Negramaro, "Ricominciamo tutto" rappresenta inoltre la sintesi di tutte le loro influenze musicali, tra cui compaiono anche Lucio Dalla e Lucio Battisti; il brano spazia quindi tra passato, presente e futuro: "È sorprendente come il cuore reagisca a emozioni 'antiche' con la stessa veemenza sempre nuova, come se tutto accadesse per la prima volta…", ha infatti scritto Sangiorgi.