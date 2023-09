Giuliano Sangiorgi, cittadino onorario di Porto Cesareo: “Qui i miei primi sogni”

Proprio a Porto Cesareo, il cantautore si è appassionato alla musica: “È qui che ho imparato ad amare Modugno, ascoltandolo in radio in macchina, raggiungendo il mare con i miei nonni, sempre da bambino e sempre con gli occhi spalancati verso l’infinito blu.” Nel comune salentino è salito anche salito sul palco con la sua prima band: “È qui che ho inseguito i miei primi sogni in musica, suonando con la band più forte di quegli anni, i Ferro e Fuoco”.