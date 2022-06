Giuliano Sangiorgi all’Arena di Verona con la figlia, la compagna e Fiorella Mannoia

Giuliano Sangiorgi è a Verona per Dallarenalucio, il concerto tributo per Lucio Dalla (scomparso l’1 marzo di 10 anni fa) che si svolgerà stasera 2 giugno all’Arena e che sarà trasmesso su Rai1 domani 3 giugno. Come documentano le foto su Instagram, con lui, c’è anche la figlia Stella e la compagna Ilaria Macchia.