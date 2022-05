Giulia Penna, il nuovo brano Lacrime dolci: “Siamo campioni a farci male”

A proposito del brano, Giulia Penna ha raccontato: “Siamo campioni a farci 'male'! Le lacrime sono dolci perché a volte non riusciamo a fare a meno di quel dolore che chiamiamo amore. Non riusciamo a fare a meno di una relazione o di un rapporto sbagliato che possiamo avere con noi stessi o con gli altri”. L'artista ha aggiunto: “In questo nuovo brano viene alla luce una parte buia di me che ho vissuto in un momento di confusione e che ho superato chiedendo aiuto”.