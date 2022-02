Giovanni Truppi, Sanremo: “So che non è possibile piacere a tutti”

Giovanni Truppi è al suo primo Festival di Sanremo, in gara con “Tuo padre, mia madre, Lucia”. Dopo la serata cover, in cui ha interpretato “Nella mia ora di libertà” con Vinicio Capossela e Mauro Pagani, e in attesa di tornare sul palco dell'Ariston per la serata finale, è intervenuto in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana. Con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, dal Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, il cantautore ha commentato questa esperienza: “Se ci saranno nuove persone che si appassioneranno alla mia musica sarò contento”. Intanto è uscita la sua nuova antologia “Tutto l'universo”.