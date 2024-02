Giovanni Allevi: il ritorno sul palco dopo la malattia

Nel corso del suo monologo, Giovanni Allevi ha parlato di speranza e di "inaspettati doni", come la "gratitudine nei confronti della bellezza del Creato, la riconoscenza per i medici, gli infermieri, di tutto il personale ospedaliero; la riconoscenza per la ricerca scientifica, senza la quale non sarei qui a parlare; la riconoscenza della mia famiglia, la forza, l'affetto e l'esempio che ricevo dagli altri pazienti, i guerrieri, come li chiamo": a tutti loro, Allevi, accompagnato dal pubblico, ha rivolto un lungo applauso.