Gigi D’Alessio, Uno come te - 30 anni insieme: ospiti, omaggi e sorprese

La festa di Gigi D'Alessio "Uno come te - 30 anni insieme", il 17 e il 18 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, avrà ospiti come Amadeus, Fiorello, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Clementino, Alessandro Siani, Vincenzo Salemme, Vanessa Incontrada e Mara Venier, oltre all'orchestra diretta da Adriano Pennino e a Luca D’Alessio in arte “LDA”, il figlio di Gigi ora in tour dopo il successo ad Amici. I biglietti della prima data sono andati sol out in tre ore. Ci sarà anche la messa in onda Rai. L'artista si racconta alla stampa dalla Sala Francesco De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta della Regione Campania, alla presenza del Governatore De Luca e del sindaco Manfredi.