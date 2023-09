Gigi D’Alessio torna in piazza del Plebiscito a Napoli nel 2024

“Ho il cuore pieno di gioia nel dirvi che tornerò per il terzo anno consecutivo nella mia amata Napoli” ha scritto Gigi D’Alessio sui social per annunciare il suo ritorno in Piazza del Plebiscito. La notizia è arrivata mentre l’artista si preparava a salire sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Tim Music Awards, che vedono Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale.