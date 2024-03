Gigi D’Alessio: prima dei concerti estivi, il singolo “Nu dispietto” e l’album

“Un brano speciale”, recita il comunicato stampa che preannuncia l’arrivo di “Nu dispietto”, in pre-order già da qualche giorno Nella canzone, infatti, la voce di Gigi D’Alessio si intreccia a quella di una donna, per raccontare l’incontro di due vite e un legame “che dà pace e cura”. È con questo obiettivo, per esprimere appieno un sentimento così forte e intenso, che l’artista si affida ancora al napoletano.