Gigi D'Alessio in veste estiva: svelate le date di luglio e agosto

I concerti si svolgeranno nelle principali arene estive, dove Gigi potrà riabbracciare i fan e "continuare a festeggiare insieme questi indimenticabili 30 anni di carriera". Non potranno quindi mancare i suoi successi, da quelli storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”.