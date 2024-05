Gigi D’Alessio ha ricevuto la laurea honoris causa a Benevento

Il cantautore sta per tornare con un nuovo album, “Fra”, in uscita il prossimo 24 maggio. Poche settimane dopo, tra il 7 e il 16 giugno, sarà protagonista di 8 concerti consecutivi in Piazza del Plebiscito a Napoli, tutti sold out; per tutta l’estate, quindi, Gigi sarà in tour in giro per l’Italia, prima dei 5 live di settembre alla Reggia di Caserta e dell’atteso ritorno nei palasport il prossimo autunno.