Gigi D'Alessio: ecco il nuovo singolo e il concerto al Forum di Milano

"Si te sapesse dicere", il nuovo singolo di Gigi D'Alessio è in onda da venerdì 21 aprile su Radio Italia solomusicaitaliana. In occasione della Pasqua, il cantautore aveva condiviso sul suo profilo Instagram un'anteprima del brano suonato al pianoforte: "Non sapevo cosa regalarvi per Pasqua e allora ho deciso di scrivere una canzone!".